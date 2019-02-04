Пьяный мужчина отрубил руку своей бывшей жене

А потом сам оказал ей первую помощь

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- Предварительно установлено, что 1 февраля подозреваемый по месту жительства в нетрезвом состоянии во время ссоры нанес удар топором в область правой руки 43-летней бывшей супруге, что привело к ампутации кисти, - сообщили в Следственном комитете. - Подозреваемый самостоятельно оказал женщине первую помощь.

Оказалось, что к врачам мужчина обратился только на третий день - утром 3 февраля. Женщину увезли в больницу. Ее бывший супруг задержан, с его участием проводятся следственные действия.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был признан виновным в угрозе убийством бывшей супруге, - сообщили в Следственном комитете.