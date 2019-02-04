В Гродно с 9 этажа выпала женщина - она погибла. Фото сайта 015.by.

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Трагедия случилась днем 3 февраля в одном из общежитий по улице Богуцкого. Из окна девятого этажа выпала женщина. Она скончалась на месте. Позже следователи выяснили: это жительница Гродно, ей был 41 год.

- Я обратил на это внимание, когда увидел скорую из окна соседнего дома. Затем вышел на крыльцо, чтобы разобраться, что произошло. Сразу подумал, что она просто шла, поскользнулась и упала. Но милиция и врачи смотрели вверх на балконы. Женщина лежала так 1,5-2 часа, - цитирует региональный портал 015.by очевидца Николая.

- Для установления всех обстоятельств проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - цитирует belta.by официального представителя управления Следственного комитета по Гродненской области Сергея Шершеневича.

По предварительной информации, криминального следа в произошедшем нет.