2019-02-04T12:39:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси хотят снизить на 5%

Тариф на тепло покрывает только 20% его себестоимости
Григорий ГРИБОВ
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Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси хотят снизить на 5%.Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси хотят снизить на 5%.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В эфире телеканала «Беларусь 1» министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов рассказал, что утвержденный тариф на тепловую энергию покрывает не более 20% ее себестоимости.

- Тарифы на техобслуживание жилфонда, лифтов, на обращение с твердыми коммунальными отходами по сравнению с прошлым годом не поднялись ни на копейку. В этом выражается снижение затрат, обеспеченное организациями коммунального хозяйства, - рассказал он. По его словам, котельные ЖКХ ориентированы на использование местных видов топлива.

- Самые оптимальные - щепа, фрезерованный торф. При сжигании щепы можно применять современные технологии и обеспечить снижение стоимости тепла по сравнению с использованием газа не менее чем на 20%, - пояснил министр. Местные виды топлива реже всего используют котельные в Брестской и Минской областях, в лидерах же традиционно Витебская область. Отвечая на вопрос о планах по модернизации котельных, министр отметил, что на этот год определен объем работ на более чем 800 объектах.

- Необходимо за два года обеспечить ввод около 450 МВт дополнительных мощностей. Около 100 котельных подлежат переводу на местные виды топлива, - сказал Александр Терехов. На себестоимость тепловой энергии влияет и состояние трубопроводов. Ежегодно в Беларуси заменяют не менее 4% их эксплуатируемой протяженности.

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