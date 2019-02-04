2019-02-04T15:22:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко вошла в топ-10 теннисисток мира

Она вышла в полуфинал турнира категории «Премьер» в Санкт-Петербурге
Григорий ГРИБОВ
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Арина Соболенко вошла в топ-10 теннисисток мира. Фото: WTA.Арина Соболенко вошла в топ-10 теннисисток мира. Фото: WTA.
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Согласно обновленным данным рейтинга на данный момент Соболенко с 3565 очками поднялась на девятую строчку. Лидирует в рейтинге японка Наоми Осака (7030 очков), на второй строчке - чешская теннисистка Петра Квитова (5920), на третьей - румынка Симона Халеп (5582). Замыкают топ-5 американка Слоан Стивенс (5307) и чешка Каролина Плишкова (5100).

На 33-м месте рейтинг-листа находится белоруска Александра Саснович (1520 очков), на 48-м - Виктория Азаренко (1117), на 60-м - Вера Лапко (896).

Напомним, в конце этой недели белорусские теннисистки примут участие в 1/4 финала Кубка Федерации, где сразятся с соперницами из команды Германии. Этот матч пройдет с 9 по 10 февраля в Брауншвейге.

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