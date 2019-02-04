2019-02-04T15:05:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в агрогородке под Сморгонью поселилась косуля Машка

Людей она не боится, спокойно гуляет по центру поселка [фото]
Григорий ГРИБОВ
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В агрогородке под Сморгонью поселилась косуля Машка. Фото: сообщество «Слухи Сморгонь».В агрогородке под Сморгонью поселилась косуля Машка. Фото: сообщество «Слухи Сморгонь».
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В маленьком агрогородке Солы - это между Сморгонью и Ошмянами - живет косуля по имени Машка. Людей она не боится, спокойно гуляет по центру поселка, дает себя погладить. А ночью уходит в лес. Местные жители кормят ее.

Машка не боится людей и спокойно гуляет по центру поселка. Фото: сообщество «Слухи Сморгонь».

Машка не боится людей и спокойно гуляет по центру поселка. Фото: сообщество «Слухи Сморгонь».

Кстати, дикие животные на дорогах - настоящая беда для автомобилистов. Из-за столкновений машин с животными ежегодно гибнет несколько человек. Разбираемся, как избежать ЧП и что нужно делать с проблемой на уровне государства.

Местные жители регулярно кормят Машку. Фото: сообщество «Слухи Сморгонь».

Местные жители регулярно кормят Машку. Фото: сообщество «Слухи Сморгонь».

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