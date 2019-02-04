2019-02-04T15:23:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко увеличивает количество пограничников

«Надо отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр», - сказал президент
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко поручил увеличить число пограничников.Лукашенко поручил увеличить число пограничников.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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- Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства, - заявил Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году. - Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр.

Лукашенко поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Беларуси.

- С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, особенно оружия, перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор, - цитирует президента belta.by.

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