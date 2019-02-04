2019-02-04T15:24:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Доллар и российский рубль подорожали

А евро, наоборот, подешевел
Григорий ГРИБОВ
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Доллар и российский рубль на торгах 4 февраля подорожали.Доллар и российский рубль на торгах 4 февраля подорожали.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Доллар и российский рубль на торгах 4 февраля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА. Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1583 (на торгах 1 февраля - Br2,1575 за $1). Евро подешевел на Br0,0002 до Br2,4703 за 1 евро (1 февраля - Br2,4705 за 1 евро). Курс российского рубля вырос на Br0,0015 до Br3,2899 за 100 российских рублей (1 февраля - Br3,2884 за 100 российских рублей), сообщает belta.by.

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