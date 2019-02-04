За убийство школьницы из Барановичей суд приговорил мужчину к 24 годам тюрьмы

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Тело девушки с ножевым ранением шеи нашли летом 1999 года. Это была жительница Барановичей, на тот момент ей было 15 лет. При осмотре места преступления возле тела девушки эксперты нашли биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Но из-за отсутствия на тот момент необходимого материально-технического оснащения специалисты не смогли выделить ДНК из этого материала. Но следователи все равно все эти годы не прекращали сбор доказательной базы по уголовному делу.

- Как впоследствии выяснили сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области, обвиняемый, которому на тот момент было 20 лет, получив отказ девочки вступить с ним в половую связь, изнасиловал потерпевшую, после чего нанес ей удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия, - цитирует belta.by представителей прокуратуры Брестской области. - В соответствии с позицией государственного обвинителя по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.