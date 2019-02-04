2019-02-04T16:48:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Мощнейшая армия Африки хочет купить в Беларуси оружие на 175 миллионов долларов

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах
Григорий ГРИБОВ
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Новая ракета для комплекса «Полонез» может лететь на 300 километров. По неофициальной версии – и до 500!Новая ракета для комплекса «Полонез» может лететь на 300 километров. По неофициальной версии – и до 500!Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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О переговорах между Анголой и Беларусью по покупке у нас системы ПВО на сумму 175 миллионов долларов сообщили ангольские и португальские СМИ. Они ссылаются на послание президента Анголы Жуана Лоуренсо, в котором он оправдывает сделку необходимостью гарантировать работу и функционирование системы противовоздушной обороны больших городов и стратегических экономических объектов страны. По данным этих изданий, в переговорах принимают участие Банк развития Республики Беларусь, компания «Тетраэдр» (она производит зенитно-ракетные комплексы) и страховая компания «Белэксимгарант».

Напомним, в прошлом году Беларусь вошла в топ-20 мировых экспортеров оружия. Только за 2017 год мы продали военных товаров на миллиард долларов. «Комсомолка» узнала, кто покупатели.

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