2019-02-04T16:51:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Названы дата и место похорон Децла

Кумира молодежи похоронят в среду, 6 февраля
Григорий ГРИБОВ
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Децла похоронят на Пятницком кладбище. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.Децла похоронят на Пятницком кладбище. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.
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Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в ЦКБ управделами президента РФ, похороны - в этот же день на Пятницком кладбище, об этом сообщают российские СМИ.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. Концертный директор исполнителя Павел Беленец рассказал, что музыкант почувствовал себя плохо в гримерке после концерта, предварительной причиной смерти была названа остановка сердца.

Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 г. и выступал под сценическим псевдонимом Децл. Дебютный альбом артиста «Кто? ты», выпущенный в 2000 году, входит в число самых продаваемых альбомов в России. Тираж альбома составил более миллиона экземпляров.

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