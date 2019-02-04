Под Минском ОМОН накрыл фабрику по выращиванию марихуаны

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Сначала этим делом занялись витебские оперативники. Они начали раскручивать цепочку по продаже наркотиков. Следы привели под Минск - в поселок, название которого не афишируется. Известно лишь, что он находится на расстоянии 50 километров от Минска. В этом поселке оказался коттедж площадью 200 квадратных метров, буквально нафаршированный оборудованием для выращивания конопли. Коттедж взяли штурмом.

Только горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Фото: группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

- За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные теплицы. Автономная система энергообеспечения, поддерживающая в нужном режиме микроклимат, продуманный подход к агротехнике - все указывало на значительные масштабы производства. Только горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Здесь же находился и готовый к реализации продукт - высушенные и измельченные шишки и листва конопли, - сообщили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома