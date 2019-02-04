В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России.

Это вопросы поставок сельхозпродукции, проблемы в нефтегазовой сфере и равные условиях хозяйствования двух стран

Изменить размер текста: A A

МИД Беларуси опубликовало на своем сайте большой обзор итогов внешней политики Беларуси в 2018 году. Большая часть отчета посвящена белорусско-российским отношениям. Отмечается, что за прошлый год президенты Беларуси и России провели в различных форматах 10 встреч, неоднократно общались по телефону. Указаны мероприятия, способствующие развитию отношений – например, заседания Высшего Государственного Совета и Совета Министров Союзного государства. Также названы и факторы, которые мешают эффективному развитию отношений:

- Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран, - сказано в отчете МИДа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как мы помогали россиянам «уничтожать» санкционные фрукты. Корреспонденты «Комсомолки» отправились на российско-белорусскую границу и посмотрели, как соседи борются с запрещенной продукцией

Республиканский бюджет на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию. Беларусь может потерять $8 - 12 млрд. из-за налогового маневра России

Соглашение о совместном признании виз Беларусь и Россия могут подписать уже в декабре. Оно поможет разрешить вопрос с посещением России безвизовыми туристами

У Союзного государства - Беларуси и России - появился гимн. Его уже даже исполнил Анатолий Ярмоленко