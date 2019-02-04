2019-02-04T16:53:07+03:00
Политика
КП Беларусь

В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России

Это вопросы поставок сельхозпродукции, проблемы в нефтегазовой сфере и равные условиях хозяйствования двух стран
Григорий ГРИБОВ
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В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России.В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России.
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МИД Беларуси опубликовало на своем сайте большой обзор итогов внешней политики Беларуси в 2018 году. Большая часть отчета посвящена белорусско-российским отношениям. Отмечается, что за прошлый год президенты Беларуси и России провели в различных форматах 10 встреч, неоднократно общались по телефону. Указаны мероприятия, способствующие развитию отношений – например, заседания Высшего Государственного Совета и Совета Министров Союзного государства. Также названы и факторы, которые мешают эффективному развитию отношений:

- Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран, - сказано в отчете МИДа.

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