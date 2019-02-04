Под Дрогичином несовершеннолетний парень во время погони таранил машину ГАИ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Все случилось вечером 3 февраля в Дрогичнском районе возле деревни Микитск.

- Инспекторы ГАИ заметили приближающийся к ним Nissan. Водитель повел себя странно: остановился, погасил фары, но через пару минут поехал дальше, - сообщает ГАИ Брестской области.

Началась погоня. В ходе нее водитель Nissan врезался в машину ГАИ, и поехал дальше. В конце концов машину удалось догнать и остановить. Нарушителем оказался местный 17-летниий парень, прав у него никогда не было, и быть не могло. Правда, он был трезв. Гаишники в итоге составили пять протоколов.

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