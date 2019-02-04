2019-02-04T17:21:06+03:00
Общество
КП Беларусь

За финал нацотбора «Евровидения» поборются 90 участников

Тут есть все: фрики, ломаный английский и крутые иностранцы
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В этом году исполнителя выбирает только жюри – зрители не голосуют/В этом году исполнителя выбирает только жюри – зрители не голосуют/Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В понедельник в само большой студии на Макаенка,9 проходит национальный отбор на конкурс «Евровидение-2019». Всего – 90 участников. Среди них есть как новенькие артисты, так и те, кого мы можем помнить по участию в отборах на взрослое и детское «Евровидение» прошлых лет: ЗЕНА, Анжелика Пушнова, Michael Soul, Alen Hit, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы Aura, Napoli, «PROвокация».

Уже сегодня фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Большинство голосов определит финалиста. За ходом отбора следят корреспондент «Комсомолки». О том, кто может представить нашу страну на этом конкурсе, читайте в нашем материале: Национальный отбор «Евровидения-2019»: фрики, ломаный английский и крутые иностранцы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Портрет Марадоны набил себе на ноге вратарь «Дорадоса»
Под Дрогичином несовершеннолетний парень во время погони таранил машину ГАИ
В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России
Под Минском ОМОН накрыл фабрику по выращиванию марихуаны
Названы дата и место похорон Децла
Мощнейшая армия Африки хочет купить в Беларуси оружие на 175 миллионов долларов
За убийство школьницы из Барановичей суд приговорил мужчину к 24 годам тюрьмы
Доллар и российский рубль подорожали
Лукашенко увеличивает количество пограничников
Фотофакт: в агрогородке под Сморгонью поселилась косуля Машка
Арина Соболенко вошла в топ-10 теннисисток мира
Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси хотят снизить на 5%
В Гродно с 9-го этажа выпала женщина - она погибла
В Чечерске пьяный мужчина отрубил руку своей бывшей жене
В Столинском районе бесправник насмерть сбил свою односельчанку
Во вторник в Минске похолодает до -6
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Софии
Пьяный мужчина учил свою дочь водить машину, а после аварии решил убежать
Весна будет ранней? В минском зоопарке проснулся медведь Тристан
В страшном ДТП под Калугой погибло 7 человек
Лукашенко поздравил президента Пакистана с 25-летием дипломатических отношений между странами
Работники машинами вывозили комбикорм с предприятия
В Могилеве грабитель хотел вынести из магазина носки и туалетную воду