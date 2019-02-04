За финал нацотбора «Евровидения» поборются 90 участников

В этом году исполнителя выбирает только жюри – зрители не голосуют/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В понедельник в само большой студии на Макаенка,9 проходит национальный отбор на конкурс «Евровидение-2019». Всего – 90 участников. Среди них есть как новенькие артисты, так и те, кого мы можем помнить по участию в отборах на взрослое и детское «Евровидение» прошлых лет: ЗЕНА, Анжелика Пушнова, Michael Soul, Alen Hit, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы Aura, Napoli, «PROвокация».

Уже сегодня фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Большинство голосов определит финалиста. За ходом отбора следят корреспондент «Комсомолки». О том, кто может представить нашу страну на этом конкурсе, читайте в нашем материале: Национальный отбор «Евровидения-2019»: фрики, ломаный английский и крутые иностранцы