Портрет Марадоны набил себе на ноге вратарь «Дорадоса»

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Знаменитый Диего Марадона по-прежнему является почетным председателем футбольного клуба «Динамо-Брест». В то же время он тренирует мексиканский клуб «Дорадос». Вратарь этого клуба Гаспар Сервио сделал себе на ноге необычную татуировку. Там изображено лицо Диего Марадоны и надпись: «Я верю в Бога».

При этом на голове Марадоны на тату надета бейсболка с эмблемой «Дорадоса», сообщает pressball.by.

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