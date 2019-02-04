За прошлый год в белорусских электричках поймали 9 тысяч «зайцев»

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Всего за прошлый год контролеры-ревизоры Белорусской железной дороги проверили 56 650 поездов, что на 1 356 больше, чем в 2017 году. Основное внимание при этом уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества поездов, в которых осуществлялся контроль. Административные взыскания за безбилетный проезд были вынесены 8 998 граждан, 7 619 из которых уплатили штраф на месте. За курение в запрещенных для этого местах к административной ответственности привлечены 345 человек. Всего в результате контроля в поездах взыскано Br188,27 тыс. штрафа и тарифа, сообщает пресс-центр БЖД.

Напомним, за безбилетный проезд в электричке полагается штраф от 12,75 до 25,5 рублей. За курение в тамбуре можно получить до 102 рублей штрафа.