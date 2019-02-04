2019-02-04T18:30:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске друг чуть не убил друга из-за ревности

Нападавший задержан за нанесение тяжких телесных
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске приятель избил друга из-за ревностиВ Минске приятель избил друга из-за ревностиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Участковые инспекторы милиции задержали 51-летнего жителя микрорайона "Велозавод" по горячим следам.

Он напал на знакомого из-за ревности к хозяйке квартиры, которая проживала с ним. Она вступила в интимные отношения с приятелем в тот момент, когда сожитель пошел в магазин. Вернувшись домой, он увидел сожительницу вместе с потерпевшим, после чего начал беспорядочно наносить ему удары, рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Соседи нашли потерпевшего в лифте и сразу же обратились в милицию. Участковые задержали подозреваемого при отработке жилого сектора.

Материалы переданы в Ленинский РОСК. В данный момент действиям фигуранта дается правовая оценка.

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