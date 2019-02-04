Минчанин пил в баре в милицейской рубашке

Минчанин пил спиртные напитки в баре в милицейской рубашке. Фото с сайта guvd.gov.by

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Ночью 3 февраля очевидцы сообщили в милицию о том, что в заведении по улице Лобанка в Минске неизвестный мужчина в милицейской рубашке употребляет спиртные напитки.

Сотрудники Фрунзенского РУВД, прибывшие на место, задержали 24-летнего минчанина. Он работает водителем на одном предприятий по ремонту и техническому обслуживанию торгового оборудования.

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 2 ст. 23.45 КОАП РБ – незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь, рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Ранее минчанин уже привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства – появился пьяным в общественном месте. Кроме того, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, а также совершил множества иных правонарушений по линии ГАИ.