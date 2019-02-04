Житель Калинковичей пришел на железнодорожную станцию с пистолетом

В Калинковичах мужчина пришел на железнодорожную станцию с пистолетом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Инцидент произошел сегодня, 4 февраля. В 14:48 в милицию обратилась работница товарной конторы железнодорожной станции «Калинковичи». Она сообщила, что к ним в здание пришел мужчина с предметом похожим на пистолет.

На место происшествия оперативно выбыл наряд милиции и следственно-оперативная группа РОВД. Как выяснилось, местный житель 1978 года рождения пришел на работу к своей бывшей жене. Демонстрируя пистолет, он стал угрожать работникам товарной конторы, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

По предварительной информации, мужчина был пьян. Подозреваемого задержали, а пистолет изъяли. Он оказался пневматическим, хотя по внешнему виду напоминал пистолет Макарова.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливается мотив преступления.