В Светлогорске водитель скрылся после того, как сбил велосипедиста

В Светлогорске водитель скрылся после аварии с велосипедистом. Фото с сайта uvd.gomel.by

Но его все равно нашли

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ДТП произошло 2 февраля в Светлогорском районе. Около 18:35 34-летний водитель, управляя «Фольксваген Пассат» и двигаясь на 18 километре автодороги «Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье» со стороны Светлогорска в направлении деревни Полесье, совершил наезд на 49-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение УЗ «Светлогорская ЦРБ».

Во время розыскных мероприятий сотрудники ОГАИ Светлогорского РОВД совместно с Межрайонным отделом оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома установили и задержали водителя недалеко от места ДТП.

Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за оставление места аварии.

По факту ДТП проводится проверка.