КП Беларусь
Лукашенко назначил новых председателей Мингорсуда и Миноблсуда
Указ № 38 "О назначении и освобождении судей" президент Беларуси подписал 4 февраля
Лукашенко назначил новых председателей различных судов БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Павел Коршунович стал председателем Минского городского суда.
Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович. До этого он работал первым заместителем председателя и судьи Брестского областного суда.
Также указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.