Лукашенко назначил новых председателей Мингорсуда и Миноблсуда

Указ № 38 "О назначении и освобождении судей" президент Беларуси подписал 4 февраля

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Павел Коршунович стал председателем Минского городского суда.

Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович. До этого он работал первым заместителем председателя и судьи Брестского областного суда.

Также указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.