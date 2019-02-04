На Витебщине мошенник-строитель пытался обмануть клиентов на 119 тысяч рублей

На Витебщине мошенник пытался обмануть клиентов на 119 тысяч рублей. Фото с сайта СК

Изменить размер текста: A A

С февраля 2016 года по ноябрь 2017 года 34-летний житель Полоцка, находясь на территории Витебской области, покушался на завладение имуществом через обман.

Мужчина предлагал гражданам услуги по строительству и реконструкции объектов недвижимости, приобретению и доставке стройматериалов, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Для создания видимости исполнения принятых обязательств, он выполнял незначительные объемы работ, но не собирался выполнять их полностью.

В рамках отчетности мужчина составлял заведомо ложные документы о видах и объеме выполненных работ, а также товарно-транспортные накладные, содержащие недостоверные данные.

По одному из эпизодов уголовного дела обвиняемый договорился с частным предприятием о поставке арматуры с условием оплаты по факту поставки. После получения товара деньги так и не были переведены продавцу.

Деньгами, которые мужчина получил в качестве оплаты, он распорядился по собственному усмотрению. В общей сложности обвиняемый покушался на завладение денежными средствами семи граждан и имуществом общества с дополнительной ответственностью на общую сумму более 119 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество) и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключение под стражу.