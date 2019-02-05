Кому достанутся крупные денежные призы и автомобили от «Евроопт»?

Сегодня станет известно, кому же достанется 100 тысяч рублей!

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Вечер вторника - время радостного предвкушения, ведь именно по вторникам «Евроопт» разыгрывает щедрые призы. Сегодня станут известны имена победителей 106-го тура игры «Удача в придачу!», а поможет их определить народный артист Беларуси Николай Скориков. Наверное, каждый участник игры мечтает увидеть свою фамилию в списке претендентов на выигрыш главного приза - 100 тысяч рублей! Ведь он, без сомнения, способен перевернуть жизнь в лучшую сторону, исполнить давнюю мечту. Купить квартиру, стильный автомобиль или отправиться в долгосрочное путешествие? С таким призом это не проблема!

Еще двое счастливчиков получат по 50 000 рублей! А трое участников игры благодаря «Евроопту» обзаведутся автомобилями «Джили Эмгранд Х7».

А еще более 20 000 покупателей магазинов «Евроопт», онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» сегодня выиграют другие денежные призы.

Смотрите розыгрыш 106-го тура игры «Удача в придачу!» в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях. Или приходите в «Е-Сити» на Денисовскую, 8, чтобы увидеть все своими глазами!