2019-02-05T09:31:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Почему минское «Динамо» в домашнем матче проиграло ЦСКА?

Минское «Динамо» пропустило три шайбы
Сергей ДЕМИДОВ
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Минское «Динамо» в домашнем матче проиграло ЦСКА.Минское «Динамо» в домашнем матче проиграло ЦСКА.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Накануне, 4 февраля, минское «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 0:3.

Шайбы на счету Окулова, Хансена и Шалунова.

Как известно, шансов попасть в плей-офф КХЛ у минских хоккеистов не осталось.

Как рассказал в интервью «Комсомолке» главный тренер минчан Андрей Сидоренко, команда досталась ему в плачевном состоянии.

- Да, то, как они выглядели, в каком функциональном состоянии были, - удручающая картина. И со сменой тренера опоздали. Сейчас времени тренироваться нет - все время игры, игры, игры. Уже немножко изменили атмосферу, отношение, но не все сразу. Как говорят, табун лошадей моментально не повернешь, какое-то время нужно с ними проскакать, - уверен Андрей Михайлович.

Теперь главная надежда белорусов - чемпионат мира, который весной пройдет в Казахстане.

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