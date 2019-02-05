Умер экс-главный тренер БАТЭ

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Лев Федорович Мазуркевич был первым тренером футбольного клуба БАТЭ.

В 70-х годах прошлого века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевала Кубок БССР (1976), сообщает fcbate.by.

Это не первая утрата БАТЭ за последние полгода. Утром 22 сентября скоропостижно скончался идейный вдохновитель и председатель правления БАТЭ Анатолий Анатольевич Капский.

- Анатолич организовал команду в далеком 96-м, я пришел в 97-м, - рассказал «Комсомолке» во время прощания с Анатолием Капским тренер дублирующего состава БАТЭ Юрий Пудышев. - Был я, Пунтус и Капский. Он прорубил себе эту дорогу и пропахал ее до конца. Да, здоровья потерял много, я знаю, что это такое, я чувствовал это, видел. Не знаю, как он это все выдержал. Что символично, он начал с победы и закончил победой (20 сентября БАТЭ выиграл у «Види» - 2:0)…

Лев Федорович Мазуркевич был главным тренером футбольного клуба БАТЭ в 1973 - 1981 годах.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Льва Федоровича Мазуркевича.

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Полгода назад, после второй операции на сердце, он три дня провел в коме. Первую проверку на прочность выдержал еще в детстве. Но о главном, куда более страшном испытании, Анатолий Анатольевич впервые рассказывает "Комсомолке" (продолжение здесь).