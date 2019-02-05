2019-02-05T10:08:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Умер экс-главный тренер БАТЭ

Лев Федорович Мазуркевич скончался 4 февраля, ему было 79 лет
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Умер экс-главный тренер БАТЭ Лев Федорович Мазуркевич, ему было 79 лет. Фото: fcbate.by.Умер экс-главный тренер БАТЭ Лев Федорович Мазуркевич, ему было 79 лет. Фото: fcbate.by.
Изменить размер текста:

Лев Федорович Мазуркевич был первым тренером футбольного клуба БАТЭ.

В 70-х годах прошлого века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевала Кубок БССР (1976), сообщает fcbate.by.

Это не первая утрата БАТЭ за последние полгода. Утром 22 сентября скоропостижно скончался идейный вдохновитель и председатель правления БАТЭ Анатолий Анатольевич Капский.

- Анатолич организовал команду в далеком 96-м, я пришел в 97-м, - рассказал «Комсомолке» во время прощания с Анатолием Капским тренер дублирующего состава БАТЭ Юрий Пудышев. - Был я, Пунтус и Капский. Он прорубил себе эту дорогу и пропахал ее до конца. Да, здоровья потерял много, я знаю, что это такое, я чувствовал это, видел. Не знаю, как он это все выдержал. Что символично, он начал с победы и закончил победой (20 сентября БАТЭ выиграл у «Види» - 2:0)…

Лев Федорович Мазуркевич был главным тренером футбольного клуба БАТЭ в 1973 - 1981 годах.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Льва Федоровича Мазуркевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава БАТЭ Анатолий Капский: «Иногда я сам себе завидую!»

Полгода назад, после второй операции на сердце, он три дня провел в коме. Первую проверку на прочность выдержал еще в детстве. Но о главном, куда более страшном испытании, Анатолий Анатольевич впервые рассказывает "Комсомолке" (продолжение здесь).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мозыре пенсионер пил спирт и случайно поджег себя сигаретой
В Минске «МакДональдс» запускает доставку еды
Почему минское «Динамо» в домашнем матче проиграло ЦСКА?
Кому достанутся крупные денежные призы и автомобили от «Евроопт»?
На Витебщине мошенник-строитель пытался обмануть клиентов на 119 тысяч рублей
Финалисты нацотбора «Евровидения-2019»: ЗЕНА, Майкл Соул, швед Себастьян Роос
Лукашенко назначил новых председателей Мингорсуда и Миноблсуда
В Светлогорске водитель скрылся после того, как сбил велосипедиста
Житель Калинковичей пришел на железнодорожную станцию с пистолетом
Минчанин пил в баре в милицейской рубашке
В Минске друг чуть не убил друга из-за ревности
За прошлый год в белорусских электричках поймали 9 тысяч зайцев
Портрет Марадоны набил себе на ноге вратарь «Дорадоса»
За финал нацотбора «Евровидения» поборются 90 участников
Под Дрогичином несовершеннолетний парень во время погони таранил машину ГАИ
В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России