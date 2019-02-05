В Минске «МакДональдс» запускает доставку еды

Изменить размер текста: A A

Теперь можно получить еду из ресторана «МакДональдс» не выходя из дома. Правда, пока отгружать ее будут только из двух ресторанов - по адресу Притыцкого, 58 и Тимирязева, 76. В ближайшие месяцы планируется доставка и из остальных минских ресторанов.

Заказ можно сделать при помощи мобильного приложения или на сайте Menu.by.

Минимальная сумма заказа 12 рублей. Кроме того, придется раскошелиться и на доставку, заплатив дополнительно 2 рубля. Организаторы уверяют, что цены при заказе не будут отличаться от ресторанных.

Заказать можно будет не все, но «максимальное количество позиций из меню». Поскольку ресторан не может гарантировать доставку отдельных позиций в надлежащем виде или состоянии.