2019-02-05T10:03:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске «МакДональдс» запускает доставку еды

Сделать заказ можно в зоне доставки Menu.by
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске «МакДональдс» запускает доставку еды. Фото:В Минске «МакДональдс» запускает доставку еды. Фото:Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Теперь можно получить еду из ресторана «МакДональдс» не выходя из дома. Правда, пока отгружать ее будут только из двух ресторанов - по адресу Притыцкого, 58 и Тимирязева, 76. В ближайшие месяцы планируется доставка и из остальных минских ресторанов.

Заказ можно сделать при помощи мобильного приложения или на сайте Menu.by.

Минимальная сумма заказа 12 рублей. Кроме того, придется раскошелиться и на доставку, заплатив дополнительно 2 рубля. Организаторы уверяют, что цены при заказе не будут отличаться от ресторанных.

Заказать можно будет не все, но «максимальное количество позиций из меню». Поскольку ресторан не может гарантировать доставку отдельных позиций в надлежащем виде или состоянии.

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