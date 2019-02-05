В Мозыре пенсионер пил спирт и случайно поджег себя сигаретой

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В Мозыре 4 февраля пенсионер получил ожоги и попал в реанимацию после того, как пил спирт и случайно поджег себя сигаретой. Около 22.00 местным спасателям поступило такое сообщение от дежурной медсестры городской больницы. Как рассказали в Гомельском областном управлении МЧС, мужчина, находясь по месту жительства, пил спирт и пролил его на себя. Затем по неосторожности пенсионер обронил на себя сигарету, в результате чего жидкость сразу вспыхнула. С предварительным диагнозом «ожоги 1 - 3-й степени» пострадавшего положили в реанимационное отделение районной больницы.