2019-02-05T11:36:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

40-летнего минчанина задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии

Заведено уголовное дело, минчанину грозит от 5 до 13 лет лишения свободы
Сергей ДЕМИДОВ
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40-летнего минчанина задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии, ему грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.40-летнего минчанина задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии, ему грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Задержать подозреваемого белорусам помогли специалисты из Украины.

В сентябре 2018 года сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины предоставили правоохранительным органам Беларуси информацию о том, что на территории нашей страны находится пользователь сети интернет, который может быть причастен к изготовлению, рекламированию и распространению порнографических материалов с изображением малолетних, сообщает sk.gov.by.

В итоге 5 февраля задержан 40-летний минчанин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 343-1 УК РБ. Уголовное дело возбуждено СК по факту изготовления, рекламирования и распространения порнографических материалов с использованием заведомо малолетних.

По данной статье мужчине грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.

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