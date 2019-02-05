Сирота-отец избил новорожденного сына - ребенка заберут из семьи?

Младенец с синяками и ссадинами доставлен в больницу

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ЧП случилось неожиданно. Молодой отец не смог уснуть из-за криков новорожденного сына. Разозлившись, он решил успокоить младенца.

По словам матери мальчика, ребенок плакал и не давал ночью отдыхать, тогда отец решил успокоить сына рукоприкладством. Побои и ссадины обнаружила медсестра во время патронажа, сообщает tvrmogilev.by.

Младенца доставили в Костюковичскую больницу, его жизни ничто не угрожает.

Пока нет заключения о степени побоев, но в комиссии по делам несовершеннолетних уже рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Молодым родителям - жене 18, мужу 19 лет - оказывают психологическую помощь. Известно, что оба - сироты.