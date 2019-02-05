Житель Витебщины снял со спящей минчанки цепочку и сдал ее в ломбард. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мужчина уже был судим за кражи

Изменить размер текста: A A

О вреде спиртных напитков говорено давно и много. Но не все помнят о возможных последствиях злоупотребления алкоголем.

Так, минчанка, выпивая в гостях у знакомого, уснула. А когда проснулась, обнаружила, что с ее шеи пропала золотая цепочка с кулоном.

Оказалось, что 33-летний неработающий житель Витебской области, который в последнее время проживал в столице и был в той злополучной компании, пока женщина спала, снял с ее шеи украшение, сообщает guvd.gov.by.

Всё для того, чтобы купить еще спиртного. На деньги от заложенной в ломбард цепочки с кулоном. Злоумышленник задержан.