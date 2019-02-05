Лукашенко о несправляющихся предприятиях: «Руководители пойдут в места не столь отдаленные»

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Александр Лукашенко 5 февраля собрал совещание по экономическим вопросам, где еще раз разъяснил всем присутствующим, как надо работать.

- Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители (подобных предприятий. - Прим.) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз, - сообщает слова Лукашенко president.gov.by.

- А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера, - уточнил президент Беларуси.