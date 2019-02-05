2019-02-05T13:31:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Проигнорировал знак - погибла семья: завершено расследование ДТП в Каменецком районе

За аварию будут судить 61-летнего водителя грузовика [видео]
Оксана БРОВАЧ
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Водитель грузовика признал свою вину в ДТП.Водитель грузовика признал свою вину в ДТП.
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Расследованием резонансного ДТП, в котором погибла семья с двумя детьми, занималось Главное управление Следственного комитета. Напомним, авария случилась на перекрестке дороги в Беловежскую пущу и второстепенной дороги в деревню Радость - микроавтобус столкнулся с грузовиком. На месте погибла мать и двое детей 2 и 5 лет, отец скончался в больнице. Известно, что один ребенок ехал в детском кресле, второй - на руках у матери. Женщина была пристегнута ремнем безопасности.

Обвинение предъявлено 61-летнему водителю МАЗа. Его будут судить за нарушение ПДД, повлекшее смерть четырех человек. Мужчина признал вину, во время следствия находился под подпиской о невыезде.

- В ходе следствия установлено, что он нарушил правила дорожного движения и выехал со второстепенной дороги на перекресток, не выполнив требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено», - комментируют в Следственном комитете.

Госкомитет судэкспертиз провел ряд исследований - автотехническую, судебно-медицинскую, компьютерно-техническую и другие экспертизы. К материалам дела приобщены записи видеорегистратора. Следственный эксперимент подтвердил, что водитель МАЗа мог видеть автомобиль на главной дороге, но не уступил ему.

Следователи внесли предложение в ОАО «Брестоблавтотранс», которому принадлежит грузовик, об улучшении транспортной дисциплины водителей.

Смертельное ДТП в Каменецком районе: запись видеорегистратора. Источник: Следственный комитет Республики Беларусь

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