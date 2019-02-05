КП Беларусь
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Неизвестный сообщил, что здание, в котором находятся кассы «Белавиа», заминировано
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ЧП произошло в первой половине дня 5 февраля.
Неизвестный сообщил по телефону в милицию о минировании здания на улице Ленина в Минске, сообщает belta.by.
Сообщение касалось здания по адресу улица Ленина, 18, которое находится на перекрестке со столичной улицей Карла Маркса. В здании находятся кассы компании «Белавиа».
Из здания эвакуированы люди, рядом ограничено движение транспорта, на месте работают специалисты.