В Беларуси впервые за пятилетку увеличилось количество ИП

В 2018 году субъектов хозяйствования стало больше на 7%

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Пока не очень понятно, с чем это связано, ясно одно - люди снова пытаются работать на себя, а не "на дядю". Об этом говорит статистика.

В 2018 году в стране было зарегистрировано более 46 тысяч субъектов хозяйствования, что на 7% больше, чем в 2017 году, сообщает belta.by.

На сегодняшний день из 1,4 миллиона субъектов хозяйствования, что значатся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), более 402 тысяч числятся действующими.