КП Беларусь
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке
В стране уменьшилось количество вступающих в брак
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Не секрет, что счастливая крепкая семья - это долгая и кропотливая работа. Так говорят старожилы семейного фронта.
Но трудиться хотят далеко не все. А потому немалое количество семей в Беларуси распадается.
Если сравнивать два последних года, то уменьшилось и количество желающих вступить в брак. За год количество зарегистрированных браков уменьшилось на 8,3%, сообщает belta.by.
Вcего в 2018 году в Беларуси зарегистрировано более 60 тысяч новых браков. Предпочли создать свою семью в торжественной обстановке порядка 60% молодоженов.