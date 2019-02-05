2019-02-05T16:13:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни

По информации представителей КГК, он недоплатил в бюджет около 80 тысяч рублей налогов
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни.В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В ресторанах и офисах компании прошли обыски.

По информации следствия, с апреля 2016 года по март 2017-го должностные лица коммерческого предприятия не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов, сообщает kgk.gov.by.

По предварительной информации, в бюджет не поступило около 80 тысяч рублей.

Владельцам сети ресторанов вменяется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК).

Совладелец, он же директор сети, заключен под стражу.

Во время обысков изъяты деньги, наложен арест на имущество, в том числе на 10 машин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Новополоцке легковушка не уступила дорогу пешеходу
Вице-премьер рассказал, как повысить привлекательность Беларуси
В Беларуси предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, родившим до 26 лет
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке
В Беларуси впервые за пятилетку увеличилось количество ИП
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Проигнорировал знак - погибла семья: завершено расследование ДТП в Каменецком районе
Лукашенко о несправляющихся предприятиях: «Руководители пойдут в места не столь отдаленные»
Житель Витебщины снял со спящей минчанки цепочку и сдал ее в ломбард
Сирота-отец избил новорожденного сына - ребенка заберут из семьи?
40-летнего минчанина задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии
В Мозыре пенсионер пил спирт и случайно поджег себя сигаретой
В Минске «МакДональдс» запускает доставку еды
Умер экс-главный тренер БАТЭ
Почему минское «Динамо» в домашнем матче проиграло ЦСКА?
Кому достанутся крупные денежные призы и автомобили от «Евроопт»?
На Витебщине мошенник-строитель пытался обмануть клиентов на 119 тысяч рублей
Финалисты нацотбора «Евровидения-2019»: ЗЕНА, Майкл Соул, швед Себастьян Роос
Лукашенко назначил новых председателей Мингорсуда и Миноблсуда
В Светлогорске водитель скрылся после того, как сбил велосипедиста
Житель Калинковичей пришел на железнодорожную станцию с пистолетом
Минчанин пил в баре в милицейской рубашке
В Минске друг чуть не убил друга из-за ревности
За прошлый год в белорусских электричках поймали 9 тысяч зайцев
Портрет Марадоны набил себе на ноге вратарь «Дорадоса»
За финал нацотбора «Евровидения» поборются 90 участников
Под Дрогичином несовершеннолетний парень во время погони таранил машину ГАИ
В МИД рассказали, что мешает отношениям Беларуси и России