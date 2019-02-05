В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По информации представителей КГК, он недоплатил в бюджет около 80 тысяч рублей налогов

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В ресторанах и офисах компании прошли обыски.

По информации следствия, с апреля 2016 года по март 2017-го должностные лица коммерческого предприятия не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов, сообщает kgk.gov.by.

По предварительной информации, в бюджет не поступило около 80 тысяч рублей.

Владельцам сети ресторанов вменяется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК).

Совладелец, он же директор сети, заключен под стражу.

Во время обысков изъяты деньги, наложен арест на имущество, в том числе на 10 машин.