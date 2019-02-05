В Беларуси предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, родившим до 26 лет

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И для этого предлагают ввести выплату поощрительных пособий.

- Мы бы хотели, чтобы наши семейные пары были готовы стать родителями раньше. Сейчас возраст женщин в столице, которые рожают первый раз, находится в пределах 27 - 29 лет, а тех, кто повторно, - превышает 30 лет. Вносили на рассмотрение предложение, чтобы назначать дополнительное стимулирующее пособие для молодых семей до 26 лет, - сообщает belta.by слова главного акушера-гинеколога комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирины Иконостасовой.

В целом в Беларуси, как и в остальном мире, увеличивается число женщин, родивших после 40 лет. В минувшем году таких было около 500, а в 50 случаях роженицы были старше 45 лет. Также в прошлом году родили детей 20 несовершеннолетних девушек, а 1,5 тысячи родов произошли после применения вспомогательных репродуктивных технологий.