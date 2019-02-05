2019-02-05T17:52:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Вице-премьер рассказал, как повысить привлекательность Беларуси

На совещании у Александра Лукашенко обсудили меры по улучшению делового климата в Беларуси
Сергей ДЕМИДОВ
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Вице-премьер Беларуси Александр Турчин знает, как повысить привлекательность страны. Фото: belta.by.Вице-премьер Беларуси Александр Турчин знает, как повысить привлекательность страны. Фото: belta.by.
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На совещании у президента Беларуси, где обсуждались экономические вопросы, прозвучали и конкретные меры по улучшению делового климата в стране. Их озвучил вице-премьер Беларуси Александр Турчин. Но какие конкретно предложения прозвучали, он не стал рассказывать журналистам.

- Мы сделали акцент уже на практику применения определенных норм законодательства за историю нашей страны. Поэтому необходимо будет внести определенные корректировки в предлагаемые документы, - сообщает belta.by слова вице-премьера, который уточнил, что концептуально главой государства озвученные предложения поддержаны.

И пообещал, что в самое ближайшее время мы все узнаем.

Напомним, 5 февраля Александр Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам, где еще раз разъяснил всем присутствующим, как надо работать.

- Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители (подобных предприятий. - Прим.) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз...

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