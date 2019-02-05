2019-02-05T18:29:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Новополоцке легковушка не уступила дорогу пешеходу

Мужчина попал в реанимацию
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Новополоцке легковой автомобиль не уступил дорогу пешеходу. Фото с сайта УВД Витебского облисполкомаВ Новополоцке легковой автомобиль не уступил дорогу пешеходу. Фото с сайта УВД Витебского облисполкома
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ДТП случилось во вторник, 5 февраля, около 7 часов утра недалеко от дома №17 по улице Комсомольской. Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, 30-летний житель Новополоцка, управляя автомобилем "Mitsubishi Carisma" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину 1985 года рождения.

В результате аварии 33-летнего пешехода с травмами головы и позвоночника госпитализировали в реанимационное отделение Новополоцкой центральной городской больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

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