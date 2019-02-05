2019-02-05T19:08:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Москвича ограбили в поезде Москва – Гродно

Возбуждено уголовное дело
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Жителя Москвы ограбили в поезде Москва – ГродноЖителя Москвы ограбили в поезде Москва – ГродноФото: Надежда СЕРГЕЕВА
Изменить размер текста:

У жителя Москвы в поезде по дороге в Гродно украли кошелек. Молодой человек 1999 года рождения со своей девушкой приехали из столицы России в гости к гродненским друзьям.

При себе у молодого человека был багаж и куртка. Ночью парень спал, оставив вещи без присмотра. Этим воспользовался 43-х летний житель Волковысского района, который ехал в одном отсеке с москвичом. Ему не пришлось лезть в карманы куртки – кошелек сам по себе выпал на пол. В итоге в руки злоумышленника попали деньги, проездные документы, банковские карты на общую сумму 375 рублей.

Пропажу потерпевший обнаружил только в Гродно. Начальник поезда и проводник настояли на том, чтобы вызвать милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По камерам видеонаблюдения гродненские милиционеры на транспорте установили, кто имеет отношение к краже и маршрут его передвижения. Оказалось, что подозреваемый ехал из Москвы со своим знакомым. Подобрав чужой кошелек, он достал оттуда деньги и выкинул на станции Мосты, а уже на другом поезде добрался в Волковыск, откуда сам родом.

Все похищенные деньги возвращены владельцу. Парень и девушка настолько были удивлены результативной работе гродненской милиции, что пришли и записали видео со словами благодарности правоохранителям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дрогичинском районе 17-летний бесправник врезался в патрульный автомобиль
Белорусы забыли ребенка в лесу возле пункта пропуска «Доманово»
Элитные машины под видом запчастей, валюта вместо конфет и наркотики – какие нарушения пресекали на Минской региональной таможне
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» пропало 17 тонн кур
В Барановичах задержали наркосбытчика с гашишем
В Новополоцке легковушка не уступила дорогу пешеходу
Вице-премьер рассказал, как повысить привлекательность Беларуси
В Беларуси предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, родившим до 26 лет
В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке
В Беларуси впервые за пятилетку увеличилось количество ИП
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Проигнорировал знак - погибла семья: завершено расследование ДТП в Каменецком районе
Лукашенко о несправляющихся предприятиях: «Руководители пойдут в места не столь отдаленные»