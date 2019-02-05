Москвича ограбили в поезде Москва – Гродно

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У жителя Москвы в поезде по дороге в Гродно украли кошелек. Молодой человек 1999 года рождения со своей девушкой приехали из столицы России в гости к гродненским друзьям.

При себе у молодого человека был багаж и куртка. Ночью парень спал, оставив вещи без присмотра. Этим воспользовался 43-х летний житель Волковысского района, который ехал в одном отсеке с москвичом. Ему не пришлось лезть в карманы куртки – кошелек сам по себе выпал на пол. В итоге в руки злоумышленника попали деньги, проездные документы, банковские карты на общую сумму 375 рублей.

Пропажу потерпевший обнаружил только в Гродно. Начальник поезда и проводник настояли на том, чтобы вызвать милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По камерам видеонаблюдения гродненские милиционеры на транспорте установили, кто имеет отношение к краже и маршрут его передвижения. Оказалось, что подозреваемый ехал из Москвы со своим знакомым. Подобрав чужой кошелек, он достал оттуда деньги и выкинул на станции Мосты, а уже на другом поезде добрался в Волковыск, откуда сам родом.

Все похищенные деньги возвращены владельцу. Парень и девушка настолько были удивлены результативной работе гродненской милиции, что пришли и записали видео со словами благодарности правоохранителям.