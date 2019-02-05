В Барановичах задержали наркосбытчика с гашишем
Неработающий 26-летний житель Барановичей через интернет-магазин приобрел гашиш в Минской области. Его задержали с поличным. При обыске в его автомобиле нашли около 49 граммов гашиша, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
5 февраля по материалам сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Барановичского ГОВД следователи Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси – за хранение с целью сбыта наркотических средств.
Правоохранители проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые причастны к незаконной деятельности интернет-магазина.
С начала года в Брестской области сотрудники наркоконтроля изъяли около 60 граммов гашиша.