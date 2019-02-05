2019-02-05T19:38:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах задержали наркосбытчика с гашишем

Он купил наркотик в интернет-магазине
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Барановичах милиция задержала наркосбытчика с гашишем. Фото с сайта УВД Брестского облисполкомаВ Барановичах милиция задержала наркосбытчика с гашишем. Фото с сайта УВД Брестского облисполкома
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Неработающий 26-летний житель Барановичей через интернет-магазин приобрел гашиш в Минской области. Его задержали с поличным. При обыске в его автомобиле нашли около 49 граммов гашиша, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

5 февраля по материалам сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Барановичского ГОВД следователи Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси – за хранение с целью сбыта наркотических средств.

Правоохранители проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые причастны к незаконной деятельности интернет-магазина.

С начала года в Брестской области сотрудники наркоконтроля изъяли около 60 граммов гашиша.

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