На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» пропало 17 тонн кур
По итогам инвентаризации 11 января на складе готовой продукции убойного цеха республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия "Белоруснефть-Особино", в специализацию которого входит производство и переработка мяса птицы, была выявлена недостача.
По этой причине на предприятии создали комиссию по служебному расследованию фактов и обстоятельств ее образования, а также определению степени виновности работников.
В данный период работает комиссия, идет расследование.
– Никаких приказов о привлечении работников склада к материальной ответственности не издавалось, следовательно, и удержаний из их заработной платы не было, – сообщили belta.by на предприятии.
О виновности или невиновности работников, как и о возмещении материального ущерба, можно будет судить по результатам служебного расследования.