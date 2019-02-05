2019-02-05T20:15:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» пропало 17 тонн кур

Из-за недостачи проводится служебное расследование
Надежда СЕРГЕЕВА
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На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» исчезло 17 тонн кур Фото с сайта pixabay.comНа птицефабрике «Белоруснефть-Особино» исчезло 17 тонн кур Фото с сайта pixabay.com
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По итогам инвентаризации 11 января на складе готовой продукции убойного цеха республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия "Белоруснефть-Особино", в специализацию которого входит производство и переработка мяса птицы, была выявлена недостача.

По этой причине на предприятии создали комиссию по служебному расследованию фактов и обстоятельств ее образования, а также определению степени виновности работников.

В данный период работает комиссия, идет расследование.

– Никаких приказов о привлечении работников склада к материальной ответственности не издавалось, следовательно, и удержаний из их заработной платы не было, – сообщили belta.by на предприятии.

О виновности или невиновности работников, как и о возмещении материального ущерба, можно будет судить по результатам служебного расследования.

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