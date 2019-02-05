Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

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Недавно завершился 106-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Удачу участникам игры приносил народный артист Беларуси Николай Скориков. С его легкой руки главный приз, 100 тысяч рублей достался Ольге Довбан, маме в декрете из Минска.

Также сегодня разыграли два приза по 50 тысяч рублей – счастливыми обладателями этих потрясающих сумм стали Дмитрий Зюзин из Минска и Анна Арико, специалист по продажам из Лиды Гродненской области.

Также сегодня разыграли три автомобиля «Джили Эмгранд Х7». Ключи от стильных авто получат Виктория Гречаник, кассир банка из Молодечно, Александра Букель, педагог изобразительного искусства из Островца, Жанна Борейко из деревни Лясковичи Ивановского района Брестской области.

Следующий тур состоится ровно через неделю, 12 февраля. Играйте и верьте в свою удачу!