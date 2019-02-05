2019-02-05T20:24:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

Главного победителя в этом туре определил народный артист Беларуси Николай Скориков
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Главный приз выиграла Ольга Довбан, мама в декрете из МинскаГлавный приз выиграла Ольга Довбан, мама в декрете из Минска
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Недавно завершился 106-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Удачу участникам игры приносил народный артист Беларуси Николай Скориков. С его легкой руки главный приз, 100 тысяч рублей достался Ольге Довбан, маме в декрете из Минска.

Также сегодня разыграли два приза по 50 тысяч рублей – счастливыми обладателями этих потрясающих сумм стали Дмитрий Зюзин из Минска и Анна Арико, специалист по продажам из Лиды Гродненской области.

Также сегодня разыграли три автомобиля «Джили Эмгранд Х7». Ключи от стильных авто получат Виктория Гречаник, кассир банка из Молодечно, Александра Букель, педагог изобразительного искусства из Островца, Жанна Борейко из деревни Лясковичи Ивановского района Брестской области.

Следующий тур состоится ровно через неделю, 12 февраля. Играйте и верьте в свою удачу!

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