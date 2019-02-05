2019-02-05T20:58:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусы забыли ребенка в лесу возле пункта пропуска «Доманово»

Мальчик сам шел по ночной лесной дороге
Надежда СЕРГЕЕВА
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Белорусы забыли ребенка в ночном лесу. Фото с сайта pixabay.comБелорусы забыли ребенка в ночном лесу. Фото с сайта pixabay.com
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В Ратновский отдел полиции в прошлый четверг позвонил гражданин Республики Беларусь. Он сообщил о том, что в лесу во время остановки пропал их двенадцатилетний попутчик, и просил разыскать его.

Инцидент произошел ночью на международной трассе "БрестКовель" недалеко от пункта пропуска "Доманово". На место происшествия сразу же прибыли правоохранители.

Выяснилось, что группа белорусов ехала на двух автомобилях в Украину. После пересечения границы в Доманово белорусы остановились в лесу. Прогулявшись, поехали дальше. Доехав до села Копачовка в Рожищенском районе, они вспомнили, что с ними должен ехать двенадцатилетний мальчик Григорий. Но ни в одном из автомобилей его не оказалось. Тогда они забили тревогу. За помощью пришлось немедленно обратиться в Куйбышевский отдел полиции.

Поиски по округе остались безрезультатными. Решено было поехать в пункт пропуска. Там, в одном из магазинов, мальчика нашли. Григорий стоял и грелся, ожидая, что родственники все-таки вспомнят о нем, пишет газета "Волынь".

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