Элитные машины под видом запчастей, валюта вместо конфет и наркотики – какие нарушения пресекали на Минской региональной таможне

За прошлый год было возбуждено 29 уголовных дел

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Уголовные дела возбуждали за незаконное перемещение наркотиков, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а еще по статье «Контрабанда». Об этом рассказала Татьяна Линник, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни. Кстати, в 2017 году было возбуждено на 53% меньше уголовных дел.

В начале 2018-го на территорию ЕАЭС пытались ввезти шесть элитных автомобилей под видом автозапчастей. Их оценочная стоимость - 510 000 белорусских рублей. В автомобилях были изменены номера. Все эти машины были в международном розыске.

В марте нарушитель пытался отправить в посылке 25 тыс евро, но указал, что в отправлении – шоколадные конфеты и одежда. Сотрудники таможни провели осмотр с применением рентген оборудования и выяснили, что на дне коробок - крупная сумма валюты.

А в апреле на таможенную территорию ЕАЭС предприниматель хотел ввезти планер самолета бразильского производства. При этом бизнесмен попытался уклониться от уплаты таможенных платежей на 12 тыс. рублей.

В ноябре сотрудники Молодечненского таможенного поста нашли в железнодорожном контейнере почти 5 тысяч новых предметов одежды и обуви, которые не были указаны в сопроводительных документах. Их перевозили под видом бэушных вещей. Стоимость этой одежды и обуви - около 140 тысяч рублей.

За прошлый год сотрудники таможни пресекли 37 фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропов, наркотиков, прекурсоров и ядовитых веществ. Из незаконного оборота изъяли больше 7, 5 кг запрещенных веществ.