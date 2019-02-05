В Дрогичинском районе 17-летний бесправник врезался в патрульный автомобиль

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3 февраля около половины девятого вечера сотрудники ОГАИ Дрогичинского РОВД осуществляли надзор за дорожным движением на автодороге «Микитск – Завершье» Дрогичинского района. Рядом с деревней Микитск инспекторы ГАИ заметили автомобиль «Ниссан», водитель которого, увидев патрульный автомобиль внезапно остановился, погасил свет, но через несколько минут продолжил движение. Сотрудники ГАИ решили остановить водителя «Ниссана». Но водитель стал скрываться от инспекторов.

Началась погоня. Во время преследования, при повороте налево, водитель «Ниссана» допустил столкновение с патрульным автомобилем, но продолжил движение.

Водителя все же задержали. Им оказался 17-летний местный житель, не имеющий права управления категории «В». На момент задержания он был трезв.

В 2018 году нарушитель уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.19 КоАП Беларуси – управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. В отношении молодого человека составлено 5 административных материалов: ч.2 ст. 18.19; ч. 9 ст. 18.12; ч. 3 ст. 18.21; ч. 2 ст. 18.20; ч.10 ст. 18.14 КоАП Беларуси, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.