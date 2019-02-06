2019-02-06T10:56:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Из жизни ушел заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

Знаменитый наставник многих хоккеистов умер на 69 году жизни через 9 дней после смерти своей супруги
Ольга ИВАШЕНКО
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Из жизни ушел заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов. Фото: пресс-служба ФХБИз жизни ушел заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов. Фото: пресс-служба ФХБ
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О том, что Валерия Евдокимова больше нет, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси. Для семьи Валерия Владимировича это уже второй тяжелый удар за последнее время. 9 дней назад умерла супруга знаменитого тренера, а теперь и он сам, не дожив до 70-летнего юбилея всего две недели.

Руководство и коллектив Национальной федерации хоккея выражают самые искренние соболезнования родным и близким покойного.

В ряду воспитанников талантливого наставника целая плеяда ярких звезд белорусского хоккея: Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский (младший), Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие. В свое время Валерий Евдокимов открыл дорогу в большой спорт для руководителя отдела детско-юношеского хоккея Владимира Короля, а также заместителя председателя федерации Дмитрия Баскова

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