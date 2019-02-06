Лукашенко и Путин обсудят в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран

Встреча, на которой обе стороны в очередной раз попытаются договориться по спорным вопросам, пройдет уже 13 февраля

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О предстоящей встрече президентов двух стран сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков газете «Известия».

«В ходе встречи президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающие спорные вопросы», - цитирует Пескова издание.

Напомним, 31 января во время телефонного разговора Путин и Лукашенко решили в ближайшее время обсудить договоренности, которые были достигнуты во время декабрьских встреч, при этом главным спорным вопросом всех трех встреч был налоговый маневр в российской нефтяной отрасли.

Лукашенко хотел получить компенсацию потерь от худшающихся условий торговли нефтью, а Путин в очередной раз напомнил об углублении интеграции, которая предусмотрена договором о Союзном государстве 1999 года. Тогда стороны так и не смогли договориться, однако решили создать рабочую группу, в состав которой уже вошли десятки профильных чиновников двух стрнан. Они и обсуждают между собой все нюансы и детали относительно вопросов интеграции. Возглавляют рабочую группу министры экономики России и Беларуси.