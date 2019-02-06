2019-02-06T09:24:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко и Путин обсудят в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран

Встреча, на которой обе стороны в очередной раз попытаются договориться по спорным вопросам, пройдет уже 13 февраля
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Лукашенко и Путин обсудят в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух странЛукашенко и Путин обсудят в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух странФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

О предстоящей встрече президентов двух стран сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков газете «Известия».

«В ходе встречи президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающие спорные вопросы», - цитирует Пескова издание.

Напомним, 31 января во время телефонного разговора Путин и Лукашенко решили в ближайшее время обсудить договоренности, которые были достигнуты во время декабрьских встреч, при этом главным спорным вопросом всех трех встреч был налоговый маневр в российской нефтяной отрасли.

Лукашенко хотел получить компенсацию потерь от худшающихся условий торговли нефтью, а Путин в очередной раз напомнил об углублении интеграции, которая предусмотрена договором о Союзном государстве 1999 года. Тогда стороны так и не смогли договориться, однако решили создать рабочую группу, в состав которой уже вошли десятки профильных чиновников двух стрнан. Они и обсуждают между собой все нюансы и детали относительно вопросов интеграции. Возглавляют рабочую группу министры экономики России и Беларуси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси
Александр Конюк подтвердил задержание директора "БелОМО"
Генпрокурор о долгостроях: Надо людей поставить на место
Задержана начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава
В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований
Кушнир и Романовская выступят в финале ЧМ по фристайлу в США
Посольство США призывает наказать тех, кто разгромил «скамью Клинтона» в Куропатах
Из жизни ушел заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов
В Дрогичинском районе 17-летний бесправник врезался в патрульный автомобиль
Белорусы забыли ребенка в лесу возле пункта пропуска Доманово
Элитные машины под видом запчастей, валюта вместо конфет и наркотики - какие нарушения пресекали на Минской региональной таможне
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» пропало 17 тонн кур
В Барановичах задержали наркосбытчика с гашишем
Москвича ограбили в поезде Москва - Гродно
В Новополоцке легковушка не уступила дорогу пешеходу
Вице-премьер рассказал, как повысить привлекательность Беларуси
В Беларуси предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, родившим до 26 лет
В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке
В Беларуси впервые за пятилетку увеличилось количество ИП
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Проигнорировал знак - погибла семья: завершено расследование ДТП в Каменецком районе
Лукашенко о несправляющихся предприятиях: «Руководители пойдут в места не столь отдаленные»