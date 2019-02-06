2019-02-06T11:01:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Посольство США призывает наказать тех, кто разгромил «скамью Клинтона» в Куропатах

Вандалы посягают на памятный знак уже не в первый раз
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Посольство США призывает наказать тех, кто разгромил «скамью Клинтона» в Куропатах. Фото: twitter.com/ZmDashkevichПосольство США призывает наказать тех, кто разгромил «скамью Клинтона» в Куропатах. Фото: twitter.com/ZmDashkevich
Изменить размер текста:

Посольство США в Минске выразило глубокую обеспокоенность по поводу недавних событий в Куропатах - месте массового захоронения жертв сталинского режима.

Речь идет о мемориальной «скамье Клинтона», которую 25 лет назад установили как дар белорусскому народу от президента США Билла Клинтона. По мнению дипломатов, скамейка символизирует «такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террору, и надежду, что события, которые произошли здесь восемьдесят лет назад, больше нигде и никогда не повторятся».

К слову, на скамейку Клинтона вандалы посягали уже несколько раз, однако защитники Куропат каждый раз ее восстанавливали.

1 февраля неизвестные разгромили скамью снова. Фото разбитой на четыре части «скамьи Клинтона» в соцсетях обнародовал один из защитников Куропат Дмитрий Дашкевич.

- Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Мы убеждены, что этот поступок вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси. Уничтожение скамейки не отразится на поддержке со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также той конструктивной роли, которую Беларусь играет в регионе, - говорится в заявлении посольства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси
Александр Конюк подтвердил задержание директора "БелОМО"
Генпрокурор о долгостроях: Надо людей поставить на место
Задержана начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава
В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований
Кушнир и Романовская выступят в финале ЧМ по фристайлу в США
Лукашенко и Путин обсудят в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран
Из жизни ушел заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов
В Дрогичинском районе 17-летний бесправник врезался в патрульный автомобиль
Белорусы забыли ребенка в лесу возле пункта пропуска Доманово
Элитные машины под видом запчастей, валюта вместо конфет и наркотики - какие нарушения пресекали на Минской региональной таможне
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» пропало 17 тонн кур
В Барановичах задержали наркосбытчика с гашишем
Москвича ограбили в поезде Москва - Гродно
В Новополоцке легковушка не уступила дорогу пешеходу
Вице-премьер рассказал, как повысить привлекательность Беларуси
В Беларуси предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, родившим до 26 лет
В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке
В Беларуси впервые за пятилетку увеличилось количество ИП
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Проигнорировал знак - погибла семья: завершено расследование ДТП в Каменецком районе
Лукашенко о несправляющихся предприятиях: «Руководители пойдут в места не столь отдаленные»