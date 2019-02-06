Посольство США призывает наказать тех, кто разгромил «скамью Клинтона» в Куропатах

Вандалы посягают на памятный знак уже не в первый раз

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Посольство США в Минске выразило глубокую обеспокоенность по поводу недавних событий в Куропатах - месте массового захоронения жертв сталинского режима.

Речь идет о мемориальной «скамье Клинтона», которую 25 лет назад установили как дар белорусскому народу от президента США Билла Клинтона. По мнению дипломатов, скамейка символизирует «такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террору, и надежду, что события, которые произошли здесь восемьдесят лет назад, больше нигде и никогда не повторятся».

К слову, на скамейку Клинтона вандалы посягали уже несколько раз, однако защитники Куропат каждый раз ее восстанавливали.

1 февраля неизвестные разгромили скамью снова. Фото разбитой на четыре части «скамьи Клинтона» в соцсетях обнародовал один из защитников Куропат Дмитрий Дашкевич.

- Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Мы убеждены, что этот поступок вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси. Уничтожение скамейки не отразится на поддержке со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также той конструктивной роли, которую Беларусь играет в регионе, - говорится в заявлении посольства.