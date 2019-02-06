2019-02-06T11:31:03+03:00
Спорт
КП Беларусь

Кушнир и Романовская выступят в финале ЧМ по фристайлу в США

Бороться за медали белорусские фристайлисты будут в ночь на 7 февраля
Ольга ИВАШЕНКО
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Кушнир и Романовская выступят в финале ЧМ по фристайлу в США.Кушнир и Романовская выступят в финале ЧМ по фристайлу в США.
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Антон Кушнир и Александра Романовская квалифицировались в финал чемпионата мира в США. Кушниру за выступление присудили 114,60 балла, Александре Романовской - 75,60. Спортсмены заняли шестые места и будут выступать седьмыми в финальной части соревнований, которая стартует ночью 7 февраля. Их партнеры по команде Дмитрий Мазуркевич и Максим Густик, которые заняли 16-е и 20-е места соответственно, не смогли пройти в финалы.

Среди мужчин лучший результат в квалификации показал атлет из Швейцарии Ноа Рот (120,81 балла), на втором месте расположился украинский спортсмен Александр Абраменко (119,03 очка), бронза у россиянина Ильи Бурова (116,74 балла).

Среди женщин в лидерах китаянка Ксю Ментао (85,05 очка), на второй позиции - спортсменка из России Любовь Никитина (80,32 балла), на третьем месте - австралийка Лауре Пил (80,01 очка) и китаянка Шао Ци (80,01 балла), передает belta.by.

Напомним, чемпионка Олимпийских игр - 2018 Анна Гуськова пропускает ЧМ из-за травмы.

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